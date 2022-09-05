民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁免治馬桶政策，效益遭疑。無黨籍台北市議員候選人蘇恆昨(4日)在臉書忍不住質疑，如果真要執行，勢必造成預算上的排擠，試問，陳時中若當選台北市市長，是打算要犧牲哪一塊預算來成就自己的「馬桶夢」？

蘇恆指出，首先，若要將台北市7200個馬桶換成免治馬桶，台北市就要撥大量的預算去執行，以一個免治馬桶要價6990元來看，光是要換馬桶就要先支出五千萬以上，這還不包含使用免治馬桶需要使用電的問題，從管線設計到未來電費支付，將來都會是一個大問題。

其次，蘇恆認為，對一般使用公廁的民眾來說，我們需要的是免治馬桶嗎？我們需要的是一個清潔乾淨的公廁，只要公廁乾淨就可以提高使用者的舒適度，何況，她也好奇，究竟有多少人真的會使用公廁的免治馬桶，若是多數民眾都不敢使用公廁的免治馬桶，那台北市是不是相當於花大錢採購一個不實用的「裝飾品」，未來這些「免治馬桶」若是故障，台北市政府勢必要花錢修繕，那這未來又是一大筆預算，為了使用率低的「免治馬桶」花費如此龐大的開銷，這算不算是浪費公帑？

蘇恆表示，台北市有太多問題需要未來的市長去專心，舉例來說，像如何振興觀光、如何打造舒適的生活環境、如何提升國際視野、如何活化閒置資產、如何創造提高年輕人留在台北市深耕的誘因等等，都是未來市長更應該關注的話題，說實話，公廁問題雖然重要，但絕對不是一個市長候選人需要特別發揮的政見，而陳時中居然花這麼大的資源去宣傳這個「公廁要改免治馬桶」的政見，如此「抓小放大」，實在讓人不解，只能說，「或許陳時中對馬桶有特別的堅持，所以才會專注馬桶近乎苛求」。

該篇貼文曝光後，引發不少網友討論，有人表示「這錢用在改善學校營養午餐會不會更好？」「『抓小放大』？因為他就是一個想做官而不是想做事的人，他並沒有真心想為台北做什麼」、「管地方，他不行！管馬桶，他還行」。