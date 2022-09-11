台北市長選舉超熱，12人登記參選，創新紀錄。但其中仍以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊位於領先群。資深媒體人韋安透露，他從線上記者那兒打聽到一些一手資訊，蔣萬安依然保持領先，因為其他兩個對手都有團隊的問題。

韋安11日在臉書貼文表示，他剛跟一位線上記者打聽「你對台北選情的看法」？結果得到一手資訊。比一些民調或名嘴的分析，甚或他在臉書的推測，更具有現實價值。

韋安透露一手資訊，包括蔣萬安依然保持領先，因為其他兩個對手都有團隊問題。蔣萬安的團隊問題比較早發病，但也比較早痊癒，蔣萬安之前的問題很多都改善了，但跟議員小雞們的整合，還是要加強。尤其是政見方面，一定要「由下而上」，去跟議員做結合，傾聽基層反映的問題，然後擬出改善的政見。

韋安還指出，陳時中的議題操盤手真的是XX，從綠營友人那兒聽到時，真的崩潰，當然對方也很崩潰。而黃珊珊的團隊則是雜牌軍，除了黃珊珊自己的人馬、民眾黨、北市府、親民黨，還有一些國民黨跳槽過去的。而黃珊珊的競選行程因起步比較晚，所以還沒有時間整合好。