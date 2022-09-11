民進黨台北市議員王世堅從政經歷豐富，曾任立委及市議員。他在市議員任內經歷過馬英九、郝龍斌、柯文哲等3任市長。王世堅今(11日)透露了當年秘辛，表示他罵他到一個程度，有時候會罵不下去，因為他的態度非常柔軟。

主持人蔡詩萍8日在《POP大國民》節目中專訪王世堅， 問到「對馬英九、郝龍斌，有像對柯文哲這樣生氣過嗎？」王世堅表示，對馬英九也是很氣、但是罵他到一個程度，有時候會罵不下去，因為他的態度非常的柔軟，你跟他說這樣不對、那樣不對，他也承認。

王世堅接著表示，郝龍斌表面上很強硬，可能是他的家學、風範，可是事實上他是外剛內柔，事後會來溝通，也會說該怎樣修正，他會做修正。

王世堅指出，不曉得怎麼定位柯文哲，第一點，他很無厘頭，你跟他講東，他在扯西；第二點，他真的頭腦很好，在這幾位市長裡面，柯文哲的頭腦最機靈、反應最快；第三點，可能因為柯文哲太聰明，他太壞了，他有時明知道他不對，但他私底下會硬拗過去。當然他也有判斷對的地方，他在教育政策方面，比如對國立台北科技大學聲援、幫助，這些都是正面的事；但是有一些錯誤的事情，柯文哲不免有一些好大喜功，主要是他聽不進勸。