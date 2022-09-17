台中市長盧秀燕日前在市政總質詢上批評海線立委不夠力，導致海線鐵路高架至今無法開工。（資料照片）

台中市長盧秀燕日前在市政總質詢上表示自己當立委時與楊瓊瓔、江啟臣爭取台中山線鐵路高架化，地方不用負擔1毛錢，遭蔡其昌揭露當時江啟臣根本還沒當立委，盧秀燕又回應江啟臣是參與計畫修正，多爭取了1億多元，並感謝黃義交等立委。蔡其昌今天再批盧秀燕謊話連篇，讓台中市4年來沒有大建設。市府也回應，蔡副院長現在就是立委，期待副院長能為台中一起打拚。

蔡其昌說，盧市長每次遇到狀況就推卸責任，最近更是謊話連篇，江啟臣當時還不是立委，何來跟盧秀燕楊瓊瓔一起爭取山線鐵路高架化，被戳破後，盧市長又要講另外一個謊言，感謝黃義交，但黃當時是強烈反對高架化主張地下化的，謊話連篇不能掩飾盧市長的無能，推卸責任也不能讓台中建設大進步。

蔡其昌表示，推卸責任是盧市長的風格，導致台中4年來沒有大建設，在城市競爭中不斷退步，這也是為什麼我們要改變、要選會做事能解決問題的蔡其昌的原因。

市府回應，蔡其昌現在就是立委，而且是副院長，應該不需要等其他任何人當選立委才能做，仍期待蔡副院長能為台中一起打拚，站在台中市民這邊為台中爭取預算。