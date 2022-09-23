嘉義市長黃敏惠請中央重視嘉義市醫療資源的質量發展。（廖素慧攝）

副總統賴清德23日輔選民進黨嘉義市長李俊俋，並出席嘉基醫院智慧手術大樓剪綵啟用活動，他肯定「嘉基具備準醫學中心的條件」，但嘉義市長黃敏惠爭取嘉義市醫療資源盼中央重視，賴清德未回應。

最近嘉義縣爭取將水上鄉改劃入太保次醫療區，可望增加78個床位醫療資源，嘉義市憂心服務嘉雲南地區的嘉義市醫療資源恐受影響。

黃敏惠指出，中央有意將水上鄉從嘉義醫療區畫出來，未來恐會衝擊嘉義市的醫療資源質量及發展，因為有很多嘉義縣、雲林及台南民眾會到嘉義市就醫，請賴副總統及中央重視嘉義市的醫療需求，也希望讓醫院升級醫學中心。

賴清德說，嘉基醫院目前是區域醫院，但醫療服務量能不亞於醫學中心，請衛福部重視「嘉基具備準醫學中心的條件」，給嘉基更強大鼓勵，先成為準醫學中心，再努力邁向醫學中心，促進地方重要的醫療發展。

嘉義市衛生局指出，嘉義分為太保、嘉義、阿里山等3個次醫療區，床數用3區的人口數分配，現有太保區1070床、嘉義區1950床，都達上限，阿里山區680床，尚有620床餘額可調配。

但嘉義市就醫病患很多來自鄰近鄉鎮，市衛生局指出，近1年半嘉義市5家醫院服務54％以上的非嘉義市籍民眾，其中嘉義縣占約38％，且水上鄉就有29萬人次就診，另外16％來自雲林及台南，還有山區民眾也習慣來嘉義市就醫，嘉義市已是一床難求。

市衛生局表示，中央應全盤考量民眾就醫習慣、醫院服務的地域性，通盤調整次醫療區，增加嘉義區的床數，以因應未來規畫增建「癌症專科醫院」、「兒童醫院」，優化醫療面向，提升便利性，才切合民眾需求。

嘉基醫院智慧手術大樓由賴清德、黃敏惠、院長姚維仁、嘉基董事長張復民、民進黨嘉義市長參選人李俊俋等人剪綵啟用，黃敏惠、李俊俋零互動。