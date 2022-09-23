女導遊在元配面前唱情歌曬恩愛 鹹濕露骨對話成鐵證 下場曝光

台中一名楊姓男子與妻子於去年10月參加屏東一日遊旅遊團，認識該旅遊團導遊賴姓女子，楊男不僅在遊覽車上和賴女情歌對唱，甚至頻頻拍攝親密照片曬恩愛，讓楊妻一路上備感難堪，事後楊妻更發現丈夫在LINE和賴女互稱老婆、老公，甚至還出現「你的鳥我喜歡」、「做愛起來真的很爽」等露骨對話，憤而向兩人提告求償，法官判處楊男與賴女應連帶給付楊妻30萬元，可上訴。

楊妻向法官表示，與楊男結婚30多年，兩人於去年10月7日參加「XX旅遊」屏東一日遊而認識該旅遊團導遊賴女，丈夫與賴女於該次旅遊過程中，不但在遊覽車上情歌對唱，且一路緊密相隨、頻頻拍攝親密照片曬恩愛，讓她承受同團遊客尷尬目光而備感難堪。此後，丈夫便熱中參加該旅遊團行程，幾乎每次都有報名參加，且時常凌晨才返家、甚至徹夜不歸。

楊妻表示，曾詢問丈夫是不是去找賴女，他也沒否認，甚至跟蹤過丈夫，他確實是去找賴女，後來還發現丈夫與賴女自111年1月起在LINE上互稱對方老公、老婆，賴女除了表示過喜歡丈夫的性器官、她很爽等露骨言詞，還要求丈夫不要回家、每天換不同內褲讓她生氣，並要丈夫不要回家吃飯、不要給她錢，慢慢她就會習慣等語，楊妻認為兩人行為已侵害她的配偶權，憤而向兩人提告求償80萬元。

楊男辯稱妻子自從退休之後生活就失去了重心，因此邀請她一起參加旅遊，且都是團體旅遊，所有活動均屬公開活動，拍照時也都有邀請妻子一起拍照，但她都拒絕，活動所拍之合照均屬旅遊拍照留念，並無親密、曬恩愛，而且妻子常常鎖門不讓他回家，讓他深夜流落街頭；至於妻子所提出之LINE通訊翻拍照片，是非法取得，侵害他的隱私權，涉及妨害秘密，不得做為證據。

賴女也辯稱並非「XX旅遊」之導遊。只是因為楊男說要讓老婆心情比較好，所以邀請他們一起外出旅遊，她與楊男夫妻一起外出旅遊前後共6次，都是團體活動，拍照也都是很多人一起拍，也都有邀請楊妻一起拍照，但她都以不喜歡拍照為由拒絕，跟他們一起外出旅遊都玩得很快樂，不知道楊妻為何告她，認為楊男夫妻間的感情問題不應該牽扯到她身上；對於楊妻提出之LINE通訊內容，僅是有時會與楊男「打哈哈、開玩笑」。

法官認為，楊妻取得丈夫手機之LINE內容並無證據證明涉及強暴、脅迫手段，與必要性原則無違，可作為證據，經勘驗楊男與賴女之對話，兩人於LINE通訊中不但互以「老公」、「老婆」或「親愛的」稱呼對方，並有相互表示「愛你」及關懷、叮嚀日常生活細節之言詞，且兩人之對話內容更有涉及性器官及性行為之露骨言詞，諸如：楊男曾說「感謝老婆您的貼心」、「喔！大感謝喔親愛的」、「都是您給鼓麗（勵之誤）」、「超享受的」等語，賴女則回覆「就是要給老公爽我也爽」、「你的鳥我喜歡」、「看硬起來又大隻我真的好喜歡」、「做愛起來真的很爽」、「明晚就可以做到很爽」等語。

法官認為兩人露骨之通話內容，足見兩人已逾越普通朋友之社交行為，也逾社會一般通念所能容忍之範圍，且其情節已達足以破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度。賴女雖辯稱是與楊男打哈哈開玩笑云云，但兩人言詞尺度，顯然已逾越一般人可接受之開玩笑尺度，考量雙方之身分、地位、經濟狀況等，判處楊男與賴女應連帶給付楊妻30萬元，可上訴。