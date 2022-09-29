台中國際踩舞嘉年華有超過50間友好店家。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中國際踩舞嘉年華有超過50間友好店家。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中國際踩舞嘉年華將於10月1日、2日在市民廣場及草悟道盛大舉辦，台中市觀旅局串連在地超過50間友好店家，參與民眾只要至店家出示活動限量紀念品包裝標示，即可享各項優惠，使用期間至今年12月31日止。

觀旅局長韓育琪表示，參加者只要憑紀念品包裝上「2022台中國際踩舞嘉年華」圖示，就能在台中超過50家友好店家消費換取優惠，友好店家包含旅宿業、餐飲業（含在地知名日式居酒屋、個人涮涮鍋、知名芋圓甜點）到清酒專賣店、糕餅伴手禮及下午茶等旅客必訪清單，還有魔術體驗館、養身會館、健身房等，提供最多元、全面好康與優惠。

今年活動限量紀念品「紙香皂」，攜帶方便且實用，限量紀念品領取方式多元，如在社群媒體打卡、填寫問卷、周邊主題市集消費集點、舞台活動有獎徵答等，另為鼓勵低碳旅遊，留存搭乘大眾運輸交通工具的合照或明細，也能兌換。

觀旅局說明，友好店家優惠眾多，特別整理電子地圖，讓民眾能輕鬆搜尋店家位置，進入網址( https://reurl.cc/9pAVxO )後，點擊地標圖示可觀看介紹、優惠內容。這波優惠活動持續到年底，歡迎民眾搭上台中購物節集點、抽獎活動，一起來支持台中店家、帶動地方經濟振興國旅，還有機會為自己抽得購物節大獎。