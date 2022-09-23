國民黨台中市議員黃健豪、李中及楊正中23日在台中市議會黨團舉行記者會，批評民進黨台中市長參選蔡其昌的輕軌政見是龜速路線，更直批「鐵軌換輕軌就是搞鬼」。蔡其昌則回應，國民黨的政見是「連龜都沒有」，要用最快的速度讓海線民眾有捷運。

黃健豪說，現有規畫是山海環線鐵路高架化，也已經送到交通部，蔡副院長要把鐵路改成輕軌，不僅會浪費很多時間，且輕軌比鐵路慢很多，民眾還要做轉乘，且4年前基隆市長提出要做基隆輕軌，到現在都沒有雛形出現，提醒蔡副院長鐵路換輕軌是浪費時間、浪費錢。

楊正中則表示，蔡其昌發表政見要把山海環線鐵路高架改成輕軌，這是不同的交通工具跟法源，兩種交通方式最後是否能接軌？功能是運輸還是觀光？地方要出多少錢？都應該說清楚，且台中山海環線鐵路高架歷經3任市長9年，可行性評估至今仍躺在交通部，建議蔡其昌應到中央關心山海環線進度到哪？為督促交通部趕快核定可行性評估。

李中痛批「鐵軌改輕軌就是搞鬼」，蔡其昌要廢山海環線就是承認地方負擔比例不當，且林全行政院長任內，交通部就認為甲后線效益不佳，是否因為要負擔甲后線才產生分配比例的問題？盧市長就職後一直維持林佳龍時代相關計畫送給交通部審查，結果副院長的政見副院長默默移除山海環線本來的甲后線、彩虹線改成輕軌，未來若鐵路與輕軌相接，民眾還要接駁轉乘，那根本就不是環線了。

蔡其昌回應，國民黨政見是「連龜都沒有」，4年來海線的人望眼欲穿山海環線，他是行動派，快速做起來才是務實的做法。以前曾為了要用台鐵或捷運系統爭執很多年，對他而言不想再爭執下去，要快速讓山海線連結是他的重點。

蔡其昌強調，他的規畫效益更大，讓建設時間縮短、路線變長，讓海線可以更快擁有一條捷運。政策的好壞是比較來的，盧市長怎麼給海線雙軌高架，怎麼給捷運藍線？國民黨這樣說是天大的笑話，不要自己做不到就唱衰台中唱衰海線，盧市長4年來沒有主張只是反對，有什麼資格討論這件事？