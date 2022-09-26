蔡其昌喉嚨「燒聲」拼選舉 鄭照新：祝早日康復

民進黨台中市長參選人蔡其昌，每天忙於為民解決問題、爭取建設及宣講他行動派的參選政見，從早忙到晚，他說因每一天都要講太多場演講，這就是蔡其昌很誠懇的親自向所有市民拜託，用雙手雙腳跟聲音親自傾聽人民想法，也跟市民報告自己的參選理念，要恢復「燒聲」的聲音，恐怕要等11月26號以後。台中市政府新聞局長鄭照新說，祝福蔡副院長喉嚨早日康復。

蔡其昌下午到台中市到豐原區葫蘆墩國小會勘運動場整建工程計畫，媒體詢問他喉嚨燒聲的問題有解決嗎？接下來的步調如何？

蔡其昌表示，他「燒聲」無法克服，因為每一天都要講太多場演講，這就是蔡其昌很誠懇的親自向所有市民拜託，用雙手雙腳跟聲音親自傾聽人民想法，也跟市民報告自己的參選理念，要恢復聲音，恐怕要等11月26號以後了。

蔡其昌說，我想我們一向就是很穩健，就是做我們該做的，走我們該走的，握遍每一個選民的手，我想這個是我們一路以來的做法，那我同時一方面除了拜託選民、傾聽選民的聲音，同時我也繼續執行身為立法委員跟副院長的職責，所以今天早上我也到和平，幫和平區公所解決十幾條農路還有谷關吊橋要修繕。

蔡其昌強調，今天早上我前往會勘去解決這些問題，下午又到葫蘆墩國小來，我們幫葫蘆墩國小爭取完成操場的整建，所以我們還是很忙碌，一方面同時還是再幫市民、幫台中解決問題，那二方面我也必須加緊腳步，讓選民知道我的想法，所以未來我還是一樣，一方面盡我最大的努力來為台中做事，一方面我也會比過去更加緊腳步來拜託選民的支持。

台中市政府新聞局長鄭照新指出，盧秀燕市長多次表示，以市政行程為優先 ，即便選舉是民主的必然機制，也不能荒廢市政。蔡其昌副院長身為立法院副院長，開議在即應能體會，並祝福蔡副院長喉嚨早日康復。