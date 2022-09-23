國民黨桃園市議員參選人凌濤、謝克洋今召開記者會爆料，指稱北景雲計畫營造廠商瑞助營造的母公司龍邦集團，有名董事竟和桃園市長鄭文燦過去擔任新聞局時的機要秘書王化宇同名，質疑是「中間人」。對此新聞處長詹賀舜駁斥，這是藍營惡意抹黑、烏龍爆料。

桃園市議會今舉行市政總質詢，國民黨市議員朱珍瑤、詹江村、舒翠玲等人都針對北景雲計畫提出質疑。詹江村痛批，北景雲計畫在去年就曾被民眾具名檢舉，直指工程驗收不實，但卻不了了之。市議員參選人凌濤、謝克洋則爆料北景雲計畫有中間人，該名中間人更與鄭文燦有關。

詹賀舜直呼，國民黨從昨天開始就陸續用影射的方式抹黑鄭文燦，影射的事情根本是惡意抹黑、扭曲事實，甚至是烏龍爆料，國民黨所說的中間人並沒有在標案期間任職瑞助營造或是擔任董事，所謂介入標案也都不是事實，這明顯就是惡意連結的抹黑。

詹賀舜說，北景雲計畫是市府在2017至2018年間採公開招標，透過公開評選程序進行綜合評選，招決標過程均依採購法及相關規定，完全合法透明，

「瑞助營造這幾年承包工程營造案最多的地方政府是台中市！」詹賀舜指出，國民黨一直說該廠商有很多爭議，為什麼還可以拿這麼多標案，台中市近幾年金額有77億元以上，那是否也應問自家市長盧秀燕，為何要給該公司那麼高額的標案，是否跟該營造廠關係很好，才能拿到這麼多的標案？

詹賀舜表示，議員參選人多次沒有證據的抹黑，這樣的惡劣人格如何擔任民意代表，低劣的手法搶救不了選情，也呼籲不要待台北開記者會，應該多回選區拜票，才是爭取支持的方式。