林耕仁今天參加「新竹市2022活力健康─第19屆長青運動會」，爭取長者支持。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁17日針對今天下午民進黨將登場的百工百業造勢活動表示，林智堅回新竹輔選，但其辭去新竹市長後市政一團糟，包含總圖等工程延宕，林智堅除了搶救沈慧虹，是否也要對這些市政工程給市民交代？

林耕仁今天上午在市議員黃美慧、鍾淑英、蕭志潔、議員參選人吳旭豐、徐美惠、張文興等人陪同下，邀參加「新竹區彰化同鄉會創會40周年慶─十八尖山健行活動」。

林耕仁表示，彰化人相當團結，一直是帶動新竹市蓬勃發展的重要力量，他要恭喜新竹彰化同鄉會創會40周年，他也期待下個40年，與彰化鄉親攜手打造永續城市，邁向安居樂業。

隨後，林耕仁也參加「新竹市2022活力健康─第19屆長青運動會」，市議員陳慶齡、段孝芳也一同出席，並共同推薦林耕仁當選新竹市長。

林耕仁向在場長者承諾，他會做最照顧市民的市長，他已提出老人年金續發、重陽敬老金提高至3000元、擴大敬老卡可使用範圍、設立長青學苑香山分部，讓長者在新竹生活更舒適、更方便。

針對蔡英文總統、前市長林智堅今天下午將幫民進黨市長參選人沈慧虹站台。林耕仁表示，當初林智堅、沈慧虹為了選舉雙辭正、副市長成為落跑2人組，現在林智堅無法選桃園，才想到回來新竹，新竹人能夠接受嗎？

他說，林智堅辭去新竹市長後，市政一團糟，包含延宕3年的總圖書館，另，已經開學超過2周，關埔國小2期校舍工程至今卻無法完工，嚴重影響師生權益，還有12億新竹棒球場後續改善情況，林智堅除了搶救沈慧虹，是否也要對這些市政工程給個交代？

此外，林耕仁也質疑，日前媒體報導，沈慧虹百工百業後援會大會，也是透過公權力來動員民防系統參加，國家機器動得這麼厲害，新竹市民真的可以接受嗎？

另，有媒體稱，新竹選戰會是「智堅牌」對上「郭董牌」。林耕仁說，1位擁有國家機器助選、另1位有國會黨政資源強力挹注，他面對的是1場不對稱戰爭，但是毫無畏懼，因為他有的是「基層牌」、「市民牌」，民眾就是他最強而有力的後盾。

他指出，新竹市民很清楚，不會看參選人背後站著誰，只會關注未來的市長能否帶領城市往前邁進，他會用行動爭取市民最大的認同。