國民黨新竹市長候選人林耕仁競選總部昨（21）日正式成立，他事後除感謝數百位新竹市民與支持者到場，也保證將以25年在基層深耕服務的經驗，為新竹打造下一個黃金十年。

林耕仁昨發文首先表示，執政者應該要思考如何讓老百姓的生活更好，讓城市發展穩健前進，「為這片土地的未來，擘畫出美好的願景」。

林耕仁指出，在科技重鎮的快速發展下，新竹人生活壓力真的很大，未來的市政府服務必須全面升級；在擔任議員的20多年來，自己每天認真服務、為民發聲，雖然沒有顯赫的家世背景，也不是學霸特別會讀書，但仍會把握機會進修、增加專業性，以便提供更好的服務給新竹市民。

自己不敢說「讓專業的來」，因為一個人的力量太微弱，「唯有向真正的專家學者請益學習，組建全方位的專業執政團隊，才是務實可行，且對新竹市最好的選擇」。最後林耕仁也提到，他無時無刻都在提醒自己，市民才是真正的主人，而自己是一個平凡、但會非常努力做事的「服務仁」！