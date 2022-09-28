資深媒體人周玉蔻近日頻爆爭議，引發外界反感，更嚴重衝擊民進黨參選人陳時中選情。陳時中昨(27)日被問及是否有影響支持度時不諱言「短時間效應是有」，至於是否會呼籲周不要說話？陳時中則回應「我沒辦法呼籲她不要講話」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今(28)日頻喊「怎麼會呢？怎麼會呢？」

徐巧芯28日接受《新聞不芹菜》專訪，針對周玉蔻近日的爭議言行，她認為可以用「情緒勒索」來概括形容。她認為，周玉蔻就是在對所有人情緒勒索，因為知道妳怕什麼。徐巧芯舉例，周玉蔻攻擊她和國民黨台北市議員王鴻薇的先生，因為周知道要羞辱妳，就是要去傷害妳的家人，妳會痛、會怕，覺得煩就不想跟她玩，她就贏了。

針對在3處設置「投給陳時中就是支持周玉蔻」看板，徐巧芯表示，看到張淑娟的眼淚，那個衝突畫面會讓人覺得不可以再這樣下去，這是非常惡質的行為。對於陳時中稱「我沒辦法呼籲她（周）不要講話」，徐巧芯直呼兩句「怎麼會呢？怎麼會呢？」她諷刺表示，陳時中平常常叫別人不可以這樣講、不可以那樣講，「陳時中很常叫別人不要怎麼說」。徐巧芯直言，民進黨每個人如果都只是因為怕激怒周，就不敢說真話、說實話，不敢跟被欺負的人站在一起，「你就是幫兇」。

徐巧芯提及，前陣子藍營很多人幫民眾黨新竹市長參選人高虹安講話，國民黨台北市長參選人蔣萬安也出來聲援，很多人質疑，國民黨新竹市長參選人林耕仁怎麼辦？徐認為，不可以一直用選舉看，今天去挺沒做事的人，自己也會加分，要大氣一點去想。高虹安碰到攻擊，若是民進黨刻意抹黑的，「我們幫忙講兩句話怎麼了嗎？」

徐巧芯痛批，陳時中怎麼可以因為怕周玉蔻不高興就閉口不談。徐認為，陳時中已經被周玉蔻控制，明明知道一切都很荒謬，但他只敢說為張淑娟遺憾。