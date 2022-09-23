民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」，被綠營群起圍攻，她為此鞠躬致歉，坦承自己用詞不精確、會虛心檢討與改進。媒體人朱凱翔則表示，戰學歷就跟藝人楊丞琳的「海鮮門」一樣，都是沒有什麼正經事提得上檯面，就只好顧左右言他；綠營現在真正的目的是要搭一個「台階」，後續必為此繼續出招。

朱凱翔日前在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，戰學歷其實就跟「吵海鮮」一樣，沒有什麼正經事提得上檯面，就只好顧左右言他，隨便說些什麼，反正「假裝」很重要。

朱凱翔指出，綠營對高虹安的攻擊，其實並沒有擴散到中間選民的說服力，只是在搭一個下台階，給那些本來要打高抄襲的二百五們維繫士氣而已。針對民進黨的行為，朱直言：「別阻止民進黨這麼做，讓他們繼續High。」

此文獲得超過3000人按讚、破150則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「其實真假大家都心理有數，但髒水就是要潑來潑去，這種劇碼真的好膩」、「塔綠班昨天力挺中華大學，今天學生會接受高虹安道歉，馬上翻臉跟翻書一樣快」、「其實高虹安說得沒錯，只是傷了這些『不具台大能力』人的玻璃心！名嘴、政治人物有本事不要唸台大在職班去唸正常的碩班，不過這些人應該連考都考不上！