阿通師要回來了！前新竹市長林智堅原代表民進黨參選桃園市長，後被踢爆碩士論文抄襲，遭台大核定撤銷國發所學位，而其指導教授正是國安局長陳明通。陳明通7月初前往泰國與當地情報官員會晤，行程個資卻遭曝光，再度引發話題。上述兩件爭議事件全國關注，但陳明通至今神隱沒有公開露面，媒體人黃揚明今(29日)在臉書披露立院行程，陳明通表定將於10月6日出席外交國防委員會報告並備質詢。

林智堅台灣大學與中華大學兩個碩士學位均因論文抄襲遭撤銷，林的指導教授、國安局長陳明通被外界質疑放水，被國民黨點名已不適任國安局長一職，應負起整件事情政治責任，知所進退，否則立法院開議後也將究責。林智堅之前開澄清抄襲記者會時，竟多次直呼陳明通名諱，昨(28日)教師節發文，也對昔年指導教授隻字未提，被外界質疑師徒情份不復往日。

國安局長陳明通日前遭爆7月初以公款赴泰國觀光參訪，當時國安局回應稱相關內容非事實，後來又有人在社群媒體上曝光一份包含陳明通入境泰國時間、下榻飯店的資訊。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直呼「國安局變不安局」，國安局長行蹤全被掌握，連只有政府部門才可能擁有的海關刷臉照都被公開，真恐怖。她還批陳明通即使下台，府院也該給國人一個交代。

媒體人黃揚明今(29日)在臉書貼出立委王定宇簽名的立法院外交及國防委員會排定議程，除了10/3戰備機密考察、10/5國防部長邱國正報告並備質詢外，最引人注目的莫過於10/6的議程，上書「邀請國安局局長陳明通報告業務概況，並備質詢」。

黃揚明說，下週四(10/6)，傳說中的阿通師終於要現身立法院外交國防委員會了。網友表示「終於要現身了，你說你想要逃，偏偏質詢逃不掉」、「厚臉皮回歸」、「等等⋯他之前有確診過嗎？這招很好用耶！」、「預期他會請假，然後KMT委員現場抗議他藐視委員會！」、「會請假嗎？」