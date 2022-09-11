台北市長選舉超熱，12人登記參選，創新紀錄。但其中仍以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊位於領先群，呈現三強鼎立的局面。媒體人吳子嘉舉石門水庫為例大膽出招，認為黃珊珊有機會贏蔣萬安10個百分點。

有網友11日在《董事長開講》網路直播節目中問到，選情冷，是因為年輕人不出來投票嗎？吳子嘉認為，現在選情很冷，變成藍綠對決。藍綠對決是一個結構，若要把結構打翻掉，很簡單；比如石門水庫蓋得非常好，牢牢在那邊，每天洩洪，平常時很難在石門水庫打洞，可是當地震時，就有機會了。因此，一個選將平常就在那邊等、並保持溫度，當其他兩人快出狀況時，就跳出來，這樣就能得來全不費功夫。

吳子嘉接著指出，「會當選不辛苦。辛苦的人不會當選」，也就是要用智慧取勝，還有天意、民意、形勢都在你這邊。他甚至大膽預言，若黃珊珊比照這種做法，有機會贏蔣萬安10個百分點。

另外，針對陳時中不滿網友將免治馬桶宣傳片與韓國電影《熔爐》連結二創，競選團隊9日向警局報案，提告誹謗。吳子嘉點出，陳時中使用的招就是，先告人，再跟大家說歡迎二創，因為陳時中知道二創對他有利 。