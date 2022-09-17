為了廣邀民眾到競選總部坐坐、話家常，也讓民眾能近距離認識候選人，民進黨新竹市長候選人沈慧虹於臉書公布，將從九月底開始，舉辦手工皂、創意緞帶等手作課程，用課程連結街坊鄰里，盼競選總部成為市民資源共享、溫馨的開放空間，沈慧虹說：「歡迎市民朋友一起來聊天交流新竹的夢想和未來。」

沈慧虹競選總部即將舉辦總共4個場次的手工皂、創意緞帶等手作課程，活動全程免費，已熱烈報名中，網友紛紛留言表示，「很有趣」。

沈慧虹表示，競選總部正式對外開放後，看到不少民眾害羞、在門口探看卻不敢踏進來，與幕僚討論後，決定直接舉辦活動，讓民眾把競選總部當做交誼廳，「有閒來坐」，也希望能藉由面對面聊市政的方式，帶給新竹市民一場明亮、愉快的選舉。

沈慧虹競選辦公室表示，「慧虹的手作課程」課程內容已於沈慧虹臉書公布，目前確定規劃4場，分別於9/20及9/27的下午1點至3點50分，在香山競選總部（香山區中華路四段600號）舉辦手工家事皂體驗課程；另外，將於9/22及9/29下午2點至3點50分，在沈慧虹競選總部（北區演藝路27號），舉辦手作創意花花世界、美式緞帶蝴蝶結等2場課程。