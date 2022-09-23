民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午接受節目專訪時，針對新北市長侯友宜的博士論文提出質疑，直言「看起來侯友宜把刑事局資料私用變成論文」，認為侯的論文可能涉及學術倫理的問題。

林佳龍表示，看起來侯友宜是把刑事警察局的資料自己私用變成論文，因為論文出版的時間跟侯擔任刑事局長時間完全重疊。

林佳龍說，侯友宜那時一直是警察的身分，有請假嗎？有辦法專心寫論文嗎？可以去查一下還有沒有其他這種特例，看看警察大學是只有侯友宜這個個案，還是後來很多人都這樣子，如果後面沒有其他人，那就要釐清。

林佳龍質疑，侯友宜的論文可能涉及學術倫理的問題，利用政府職務使用這些資料，有沒有經過當事人同意？有沒有假公濟私？這裡面有非常多問題可能會違反學術上的規範。

林佳龍表示，侯友宜可能比前新竹市長林智堅抄襲竹科管理局期末報告書更嚴重，因為侯是直接用官員身分的權威去指揮，去蒐集、運用資料，而一般學術研究要有客觀性，但侯又有政府職務的權威，這會有很大的爭議。

另外林佳龍也在主持人詢問下，控侯友宜置入性行銷跟用公資源綁樁的情況很嚴重，他說，自己的競選團隊若在某些後援會有一些動作，侯這邊就會派人去施壓，而且速度很快。