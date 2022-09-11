針對長照問題，民進黨台北市長候選人陳時中今天再度槓上對手蔣萬安，對蔣萬安嗆他被監察院糾正，陳時中今天要蔣萬安先把邏輯弄清楚，不要連報告內容都沒看就批評，「這樣在當立委就有一點失職」。他強調，自己對台北市的長照需求相當了解，未來上任會解決這個問題。

陳時中日前參訪月嫂訓練班，卻被國民黨台北市議員王鴻薇批評抱小孩姿勢不穩，陳時中日前特地在臉書分享一張他過去抱小孩餵奶的照片。

媒體今天詢問陳時中貼出這張照片是否在澄清自己並非不會抱小孩，他坦承「對，確實是這樣子」，他說，有些事情就是「無聲勝有聲」，一張照片就可以表達，我們對兩性平權和對家庭的責任有盡職在做爸爸手冊的事情，「一張照片就都表達出來了」。

對於對手蔣萬安近日針對長照問題，與陳時中互槓，蔣萬安批評陳時中，如果長照真做得這麼好，「2020年就不會被監察院糾正了」。

陳時中則要蔣萬安應該要先把邏輯弄清楚，監察院糾正的問題之前就一直存在，那就是長照與身心障礙對於失能認定的分歧，在身心障礙裡面是用傷病的概念在分級，長照則是用失能概念去分級，「生病不見得會失能」，所以這兩方面，在醫界和學術界一直多所討論。

他說，衛福部在這議題上面，是盡量將兩者的連結做好，讓更多的人受到照顧，並不是說沒有照顧好，而是以傷病做為分類的，並沒有納在失能等級之內。

陳時中奉勸蔣萬安，要了解一件事情，並不是去看了一個報告，連內容都沒有看就去批評，「我想，像這樣在當立法委員就有一點失職」，畢竟他還需要質詢將來的衛福部，該怎麼樣來做。

他說，台北市在六都裡面，相對的，無論是長照的涵蓋率或是布建率排名都稍微落後，但他在中央推動的滿意度是93％、減輕負擔有97％的人都覺得有感，但台北他有相對的困難，台北相對地很貴，所以要建置相關長照機構，他有相當的困難，我們會體諒，但他對長 照的需求相當了解，未來上任，會跟大家一起來解決這個問題。