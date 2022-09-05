狂洗人設！民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，除了從疫情指揮官、衛福部長的政策受到詬病外，近日還因為推公廁裝免治馬桶政見，卻因宣傳影片有「偷窺」畫面而被砲轟。陳時中隨即在臉書貼出與孫子溫馨交疊的合照，被媒體人朱凱翔狂酸「最新人設」、「拿孫子洗偷窺」、「中秋了還在講除夕」、「你就知道有多急」，網友則怒指「有多少人因為時中的錯誤政策，再也無法享受家人團聚的幸福」，對照陳時中含飴弄孫的畫面更顯諷刺。

陳時中昨(4日)在臉書以「我是寶貝孫仔的大抱枕」為標題發文寫道：​「幾個月前的除夕夜，全家人相聚團圓，這兩年多來，我們難得能一起外宿、吃年夜飯，我也一一發壓歲錢給兒孫們。彼个時陣因為我太累，隨意躺在地板上歇睏，但兩個孫子還是電力十足，開心地黏著我。一下子撲過來搔癢癢，一下子摟著我不放，玩也玩不膩。被當成大抱枕的我，愛睏煞睏袂去，看到孫仔這樣歡喜笑面，我也同齊笑得很開心。滿室溫暖，是我與家人的珍貴回憶，我覺得，生活在台灣真的很幸福。​」

朱凱翔今(5日)在他的臉書粉專「不演了新聞台」PO出陳時中的貼文截圖，酸道：「阿中最新人設，拿孫子洗偷窺。但都已經中秋了，你還在跟我講除夕，這麼硬也在洗，你就知道有多急。」。

網友表示：「有多少人因為時中的錯誤政策，再也無法享受家人團聚的幸福」、「那些被陳時中模糊的政策搞得見不到受難者最後一面的家人，情何以堪？」、「好啊，那就讓他落選，好好去含飴弄孫吧」、「他的意思是希望大家讓他可以好好回家抱孫子」。