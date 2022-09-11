年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，而最近民進黨台北市長候選人陳時中因為免治馬桶政見引爆各界關注，加上先前民進黨原桃園市長參選人林智堅因為論文案退選後，導致大量年輕票失守，民進黨整體的選情開始崩跌。對此就有網友在網路上認為「陳時中得票率恐會突破姚文智當年的防線」，更直呼「這是民進黨最崩潰的結局」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「台北市民進黨最崩潰的結局是什麼？」文章表示，「基本上，陳時中已經不太可能當選了，選前被他自己瘋狂加分，都要開始要外溢出去了，北台灣泛綠陣營沒有受惠」，原PO更疑惑「台北市的哪一種結局會讓民進黨最崩潰？」沒想到此篇文章一發出，許多網友紛紛一面倒，認為「陳時中得票率若突破姚文智當年的防線，那就是民進黨最崩潰的事」。

網友們紛紛留言及回文「陳時中得票率灌破姚文智防線，這很有可能發生，如果持續鬧笑話，會讓深綠保守派投不下去」、「不是誰贏得首都市長，而是民進黨在台北市的基本盤是否繼續萎縮，如果低破姚文智紀錄，那才是讓塔綠班和民進黨最崩潰的」、「陳時中輸了，就是賴清德的勝利，民進黨黨主席先換人」。