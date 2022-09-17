資深媒體人黃光芹日前直播訪問許國泰時，因為有網友留言「是否公開暗助鄭寶清？」黃光芹暴怒回應， 民進黨創黨精神是什麼？「百花齊放嘛！我要聽一言堂嗎？」掌握權力的人當慈禧太后嗎？笑死人了！「我們以前敢幹國民黨，現在不敢幹民進黨嗎？不敢幹執政者嗎？」一定要聽那些手上有權力的、跪地膜拜嗎？

黃光芹在其網路直播《震傳媒 新聞不芹菜》中直言，她沒有公開支持鄭寶清，也沒有暗助的問題，且她的戶籍在新北市。她周一訪問黃金春，是想了解當初鄭文燦為何能打敗吳志揚，且鄭寶清他們打出很多民進黨的問題，包括黨內提名沒收初選，違背民主機制。她想要聽聽許國泰、黃金春怎麼講，而她也邀請過鄭運鵬、鄭文燦，通通來過，節目不分藍綠，有新聞點就邀請。

黃光芹質疑，林智堅當初怎出線，到現在沒說清楚，後來又敗在自己論文上，原本要全黨相挺，但輿論不接受。

黃光芹進一步說，民進黨創黨精神是什麼？「百花齊放嘛！我要聽一言堂嗎？」凡是現在在民進黨享有權力的，敢說真話嗎？不敢！現在參選的人，哪一些人有蘇煥智的底蘊？而台北市長選舉，「年輕人」把陳時中搞壞了，淪為有沒有盜圖，不覺得很Low？

黃光芹憤怒說，專訪這些被權力遺忘的人，他們不能講話嗎？以前民進黨不是他們創的嗎？他們身上沒有黨外精神嗎？一定要聽那些手上有權力的、跪地膜拜嗎？

黃光芹怒稱，小老百姓沒名沒姓， 各行各業朝九晚五，從未被時代記憶過。而鄭寶清有被時代遺忘嗎？許榮淑、許國泰的話不值得一聽嗎？掌握權力的人整碗捧去，當皇帝嗎？當慈禧太后嗎？笑死人了！

黃光芹砲轟，國民黨怎麼下來的？「就是我們那一代記者幹下來的！我們把國民黨幹下來了，我們以前敢幹國民黨，現在不敢幹民進黨嗎？不敢幹執政者嗎？」