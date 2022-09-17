根據兩項政黨民調顯示，「厭惡民進黨」的氛圍越來越明顯，港媒對此分析認為，這樣的氛圍若在全台發酵，對於民進黨年底縣市長選舉恐怕非常不利，連原本有利的南部縣市，也都可能被對手拉近差距。

香港媒體《中評社》17日分析指出，根據《菱傳媒》最新的桃園市選民負面黨性網路調查，反綠比例為42.12%，略高於反藍的37.15%，中間的比例則為20.73%。另外，台灣民意基金會最新調查顯示，民進黨支持度在9月重挫7.8個百分點，只剩22.4%。兩項民調似乎可以觀察到一個趨勢，「厭惡民進黨」的氛圍越來越明顯，目前氛圍有點類似2018年選戰前，甚至超越了。這樣的氛圍若在全台發酵，對於民進黨年底縣市長選舉非常不利，連民進黨原本有利的南部縣市，也都可能被對手拉近差距。

該報導更指出，民進黨身為執政黨，有幾項作為令人感到反感：第一，去年5月台灣疫情突然升溫，永齡、慈濟等民間團體捐贈疫苗過程，被延宕許久，讓民進黨負面觀感上升。另外，力挺民進黨台北市長參選人陳時中的媒體人周玉蔻痛罵慈濟，周玉蔻得罪慈濟的帳，都算在陳時中頭上，也讓民進黨的負面聲量上升。

第二，前新竹市長林智堅的兩本碩士論文，已被台大、中華大學認定抄襲，雖然林智堅退選桃園市長。但林智堅仍將出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹的造勢場合，負面效應可能會高於正面影響。

第三，因為選戰成績攸關蔡英文以後的領導威信，蔡英文利用平常時間搭乘行政專機輔選，雖然強調比照馬英九執政時期有付費，但軍方卻不願意公開油料到底花費多少，因而讓民眾觀感不佳。