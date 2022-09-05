宣傳"免治馬桶"變"偷窺"!? 蔡總統仍挺阿中"有能力"│中視新聞 20220904

民進黨台北市長參選人陳時中為宣傳廣設免治馬桶政見，推出的影片引發「偷窺」爭議。前立委郭正亮昨（4）日對此表示，這代表陳時中的團隊管理有問題，他爆內幕指出，先前他自己幫台北市長柯文哲競選時，任何動作都需要柯團隊層層把關，陳時中爆發此事件就是文宣製作「失控了」，再加上自己沒警覺所致。

民進黨台北市長參選人陳時中3日選在北平東路的競選總部內發表民生政見，承諾將市府所轄公廁的7200個坐式馬桶全面升級，通通換成免治馬桶，也強調當前免治馬通都有逆止水閥設計，能避免細菌感染；未來府內公廁除了配備衛生紙外，更將放置酒精、坐墊紙及免治馬桶等「新三寶」。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》首先指出，此次事件可能是競選團隊管理流程有問題，自己在2014年為台北市長柯文哲競選時，每一支競選影片都要經過好幾個人看。他質疑陳時中，難道在拍片時被要求爬上去看不會覺得怪，「你怎麼會覺得這樣（偷窺）無所謂」？

郭正亮狠批，陳時中自己都沒有戒心，「因為他是演員耶」。並且再次提到，當時他們在幫柯文哲競選時要讓柯做某個動作，他的競選總幹事一定要知道，「怎麼可能不到現場看一下，不可思議啦！」

因此郭正亮認為，這就是整個文宣製作以及上架流程「失控了」，同時陳時中自己也沒有警覺心。

而在「偷窺」事件爆發後，陳時中強調，團隊在畫面設計上並沒有這樣的意思，但讓大家有這種感覺必須表達歉意，事後跟創作團隊研究後，對方欣然同意修正相關畫面，目前正在事後作業中。