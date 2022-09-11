慈濟執行長曝疫苗採購過程 柯文哲怒轟「最痛恨的事」：對陳時中很不能原諒

台北市長柯文哲今（11）日受訪表示，當時採購疫苗，台北市政府也有要申請看看，在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT進來，「這是我最痛恨的事情」，「這也是我一直對陳時中很不能原諒的地方」。PTT網友表示，「阿伯又嘴快了，我喜歡」、「擋疫苗會有報應的！」「陳時中敢告柯嗎？」「這件事讓我本來支持DPP轉向討厭」。

對於慈濟基金會執行長顏博文昨 （10）日接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的秘辛，台北市長柯文哲今（11）日受訪表示，「這也是我一直對陳時中很不能原諒的地方」，當時採購疫苗，不要說慈濟，台北市政府也有要申請看看，在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT進來，「這是我最痛恨的事情」。

台北市長柯文哲今受訪表示，「這也是我一直對陳時中很不能原諒的地方」，當時採購疫苗，不要說慈濟，台北市政府也有要申請看看，在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT進來，「這是我最痛恨的事情」。

柯文哲也說，顏博文是一個很客氣的人，以前是科技廠大老闆，去做慈濟志工，當年要不是證嚴上人，疫苗還是進不來！政治是有最基本的道德良心，「不能怪我今天為什麼會對某些人這麼討厭，不是沒有原因的！」

PTT網友表示，「擋成這樣還敢說沒有！當大家都白癡嗎！」「居然還有人相信DPP」、「這件事讓我本來支持DPP轉向討厭」、「阿伯又嘴快了，我喜歡」、「擋疫苗會有報應的!!」、「陳時中敢告柯嗎？」