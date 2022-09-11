年底台北市長選戰白熱化，民進黨參選人陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤批評，北市府卡空總，欠藝術界一個道歉。無黨籍台北市長參選人黃珊珊11日反擊，強調這是全台北市一致的規範，難道要為文化部特別開個門嗎？

黃珊珊11日前往東門市場拜票，對於吳思瑤質疑北市府用文資、都市計畫手段阻卻空總，要求40％回饋。黃表示，都市計畫是彭振聲列管，不是她列管，而台北市所有的都市計畫，公共設施變更成商業設施都要回饋40％，中央國防部也變更好幾塊地，都是回饋40％。

黃珊珊提到，文化部現在提出來的計畫，就是要把部分變成商業設施，這是全台北市一致的規範，不管是民間的還是公家的都一樣，「沒有誰卡誰的問題」。

她也說，如果提的計畫沒有這些商業變更，就沒有回饋的問題，「重點還是文化部你提什麼計畫，你的內容裡面有商業設施，難道要台北市特別為你開個門嗎？」

黃珊珊強調，文化部計畫可以調整，台北市沒有設定預定的立場，但是提的計畫在台北市規範中，就要依照台北市目前的規範，「不是只有針對你，而是全台北市所有一致的規範，國防部其他的地都變更過啊！他們不是不知道。」

至於吳思瑤批黃珊珊欠藝文界一個道歉？黃珊珊說，她都在爭取藝文界各種不同的場域，我昨天也講了，包括好丘、四四南村，都盡量讓藝術家有展演的地方，空總是其中一塊，但是空總的問題在於計畫內容，「你是要變商業設施，如果不是商業設施，全部做文化設施，台北市舉雙手贊成」。