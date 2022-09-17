在後疫情時代，如何讓觀光復甦對於城市是個重要議題，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨(16日)在臉書透露，想起了美國的「西南偏南(SXSW)」會展，讓美國「奧斯汀」這座默默無聞的小城市，一躍而成每年上千萬人湧入的觀光聖地；因此他認為，為什麼我們不打造一個台北版的「西南偏南(SXSW)」？

蔣萬安談到，「西南偏南」展會主要分成三大區塊，分別為音樂節、互動式媒體節(以新創科技為主)、電影節，過去包括Facebook、Twitter、Siri、Airbnb草創時，都是先在這個場域一鳴驚人，有人說，「西南偏南(SXSW)」根本就是CES+TED+坎城電影節的合體版。

將視角拉回台北市，蔣萬安認為，以台北在華人樂壇的領頭羊地位、國片及影視產業的創作能量，以及我們擁有的IT資訊產業聚落，為什麼我們不打造一個台北版的「西南偏南(SXSW)」？要讓這個屬於台北的特色活動逐層擴展，帶動台北的產業升級，包括舉辦「台北國際潮流音樂節」、整合現有資源，公私協力，讓台北成為亞洲創意經濟的發動機角色，重新在音樂、影視、互動科技掌握話語權。

最後，蔣萬安更喊話，「我要讓台北出現在世界的行事曆上，讓世界看見台北。」