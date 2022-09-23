民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆出博士論文抄襲爭議，20日召開記者會說明時又遭質疑歧視學歷，高虹安即便緊急錄製影片向中華大學師生道歉，仍引來批評聲浪。有網友在PTT上表示，民進黨真的蠻會選舉的，這幾天打高虹安直接讓「北北桃」三處選情冷處理下來，「民進黨這波空戰炸爛的不是新竹，而是北北桃」。

高虹安近日身陷論文抄襲風波，開記者會澄清時，又因「不像中華大學夜間部，還要去做台大碩士灌水...」這番言論，被質疑是歧視學歷，昨(22)日又被四叉貓酸靠補習上台大碩士。國民黨台北市議員徐巧芯對此痛批，綠營以及其側翼已經徹底失心瘋，竟然從打抄襲失敗改成打補習，簡直繼滴血認親後最大笑話，確實是「太神了」！

有網友則在PTT上表示，沒看到民進黨在這波打高虹安中，有獲得什麼收益，最大的戰果應該是邊緣化林耕仁，因為就民進黨的大戰略來講，只要不被國民黨拿走都算是勝利。他說這波攻擊高虹安，很顯然並不可能為民進黨參選人沈慧虹加到分，如果這波攻擊不是要拱高虹安，除非就是新竹市現在由林耕仁領先，打高虹安可以分走林耕仁的民調。

該網友也表示不得不佩服民進黨「真的蠻會選舉的」，這波打高虹安，直接讓北北桃三處選情冷處理下來，幾乎已經沒有人關心這三處候選人在幹什麼，「民進黨這波空戰炸爛的不是新竹，而是北北桃」。