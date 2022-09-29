媒體人周玉蔻近期猛攻國民黨台北市候選人蔣萬安家族，不僅喊出「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，更與市議員王鴻薇、前中姐張淑娟在地檢署前大鬧，引發各界譁然。國民黨台北市議員候選人高揚凱表示，綠營雖祭出各種手段想切割周，但「百足之蟲，死而不僵」，大家必須牢記，周與民進黨、陳時中三者是是綁在一起的利益共同體，千萬不能讓民進黨這種切割手法再次得逞。

高揚凱昨（28）日在臉書發文表示，民進黨利用周玉蔻的特性，捕風捉影對蔣萬安進行人格抹殺式的攻擊，還傷害了無辜的張淑娟，所幸，最終多數的民眾還是能夠判斷是非，讓輿論有所變化。這也使得民進黨為了選票，不得不跟周玉蔻切割。

高揚凱提醒，「百足之蟲，死而不僵」，千萬不能讓民進黨這種切割手法再次得逞，大家必須牢牢記住，周玉蔻跟陳時中、民進黨，本來就是綁在一起的利益共同體。今天如果就此接受民進黨的切割作為，難保哪一天，周又會跑出來，以媒體人的名號，四處攻擊其他無辜的受害者。

對此，高揚凱強調，選舉是選民在民主政治結構中，最能夠表達自身訴求的一種方式。大家的一張選票，不僅只是能選出一個好的候選人，更可以讓操弄媒體、破壞民主制度的政黨下台，讓他們知道中華民國的選民不是政治人物的禁臠，讓民進黨這些權貴們，不能繼續專權濫政，傷害台灣的未來。