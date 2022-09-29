資深媒體人周玉蔻近日言行頻爆爭議，即日起暫停電視節目《辣新聞152》及廣播節目《新聞放鞭炮》主持，預定10月10日重返主持崗位，但她並未請辭、節目也未停播，不少政壇人士解讀為避風頭。對此，資深媒體人尹乃菁認為，民進黨如果覺得冷靜到10月10日，事情可以過去的話，「有點太小看選民了」。

周玉蔻昨(28)日發表聲明表示，她將一路休息到10月9日，並將在10月10日也是國慶當天重返主持崗位。對此，資深媒體人尹乃菁昨在《少康戰情室》節目中指出，民進黨如果覺得讓冷靜期到10月10日，這整起事情就可以過去的話，「有點太小看選民了」。她提及，這一整波一開始是慈濟慈善事業基金會執行長顏博文爆採購疫苗時，高層有人阻撓，接著周玉蔻在自己的節目上罵慈濟是下人、中共自己人、中共同路人，「陳時中你當時在旁邊，最應該切割的時機就是那個時間點」。

尹乃菁認為，陳時中當時就應該要幫慈濟、要幫所有那個時候盡心盡力，為大家買疫苗的慈濟講話才對，「他沒有啊！」

尹乃菁直言，顏博文那番話戳破政府在疫苗採購事情上，罔顧人民性命、為了意識形態的問題阻擋BNT，「陳時中沒有責任嗎？當然有責任」，後來才會是一連串緋聞、造假、汙人名節等事情。尹乃菁直言，民進黨、蔡英文總統去養特定的媒體人、特定的媒體，2016年到現在變本加厲！蔡英文上台後，橫掃所有媒體，「順我者昌、逆我者亡」，當這樣極力操作，操作到危及蔡的政權保衛戰「就慌了」。她認為鏡週刊、周玉蔻的節目，其目的就是要打掉國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨桃園市長參選人張善政，因為民進黨台北市長參選人陳時中、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬如果輸了，「不得了了，兩個愛將都垮了，賴清德就有機會了，蔡英文接下來怎麼能夠主導政局」。

國民黨新北市議員陳偉杰則表示，水能載舟亦能覆舟，過去很多選舉(政治人物)可能想說，藉由媒體操作的形式拉抬自己聲量，這次周玉蔻引發社會輿論反撲，這是民進黨始料未及。