無黨籍台北市長參選人黃珊珊8月底請辭副市長、正式投入選戰，昨（28）日為宣布黃珊珊參選滿月，面對藍綠夾殺的棄保，到如今民調急起直追，黃珊珊今表示，民調穩定上揚，可以看出台北市民很理性，也都在觀望誰最適合擔任市長，而不是每天用聲量、用媒體。
黃珊珊今中午前往大同區太平市場以及慈聖宮掃街拜票，受訪表示，剛好一個月，大家看民調也知道慢慢穩步上揚，會持續努力，黃認為，台北市民很理性，都在觀望誰最適合當台北市長，而不是每天用聲量、用媒體，應該直接感受地方溫度。
至於北市三腳督的人設大戰，黃珊珊直言，「我一直都是我自己，每天做的事都一樣。」她強調，自己從基層來，而且出生在平凡家庭，就是一個簡單的人，沒有顯赫家世背景、沒有強大的政黨奧援，人設就是堅持做自己認為對的事情，「副市長如果做不好也沒資格參選，交給市民評斷。」
而黃珊珊今中午前往大同區太平市場以及慈聖宮掃街拜票，由於大同區仍被外界視為偏綠票倉，黃珊珊表示，進廚房就不能怕熱，如果真的遇到民眾嗆聲，各自表達是民主社會常態，所以不用沙盤推演，就去問了解對方的意見是什麼，立場是越不同，更要聽對方講什麼。
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