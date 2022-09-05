年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地。據《TVBS民調中心》上月26日所公布的民調，蔣萬安的支持度為36%，領先對手黃珊珊的26%與陳時中的23%；對此，媒體人韋安今（5）日就在臉書上直言「蔣萬安基本穩了」，更爆出驚人預言「最後一擊蔣萬安後面還有王牌出現」，有網友更驚吐「高下立判」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「有這3劍客，蔣萬安贏定了？」文章表示，「陳時中為什麼選情先盛後衰？因為目前看到，他只有一個四叉貓當『王牌』，狠揭白營內幕，還合體當政策代言」，韋安更說「蔣萬安陣營則有全國知名度和聲量的女議員，組成女俠3劍客」，他分析「王鴻薇正藍發聲，鞏固藍營基本盤；徐巧芯掀起一波又一波，網路和年輕人的民意波瀾；游淑慧則是有8年市府經驗，以市政專業戶為政策議題把關，有這樣火辣3劍客組合幫忙發聲，蔣萬安基本穩了」。

韋安最後更預言「最後一擊蔣萬安後面還有王牌出現」，此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「正派做事、正氣發聲、正人君子」、「沒錯，很棒的三女俠」、「直接比陳時中好」、「高下立判」。