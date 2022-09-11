年底選戰逼近，中秋連假3天，應景烤肉活動從上市場採買到烤肉，都成為市議員參選人把握曝光及跟選民互動良機。而昨（10）日國民黨台北市長候選人蔣萬安就現身在了台北的臨江市場，參與了「天母幫2022百人大會烤」，同時更大秀烤肉技術，讓民眾有了口福，引發討論。

蔣萬安今（11）日在臉書上PO出一篇文章表示「中秋連假尾聲了，大家有好好陪伴朋友家人嗎？」更分享了他自己昨日上午去臨江市場跟鄉親問安，而蔣萬安看到民眾大包小包的掃貨，特別是厚切的肉片、飽滿的香腸，都讓他食指大動，好想要吃一點應景的烤肉！蔣萬安也坦言，幸好晚上去參加「天母幫2022百人大會烤」，跟士林的朋友們烤肉同歡；看到紅通通的炭火，全場香氣四溢；蔣萬安更一時技癢，小試身手烤個肉排，嚐起來味道還不錯。

最後蔣萬安也貼心提醒「今天收假日，台北飄起了雨，正在趕回台北的朋友請注意交通安全」，同時也感謝台北市議員張斯綱及台北士林北投區議員參選人林杏兒鑑定他的烤肉手藝，更感謝立法委員林奕華、台北市議員徐弘庭、台北市議員王欣儀、台北市議員耿葳、台北市議員參選人楊植斗陪他去臨江市場，蔣萬安更直呼「明天，我們繼續拚！台北隊加油」。