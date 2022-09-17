中秋連假過後，全台確診人數翻倍成長，已連續多日都在4萬大關徘徊，更有診所醫師指出，台中某國立大學的學生，利用假期出遊聚餐唱KTV，結果全都中鏢「整班團滅」，對此校方出面否認此事。

台中執業醫師魏嘉慶前天(15日)表示，近日不少學生確診，視訊看診人數也暴增，更有一名學生傳LINE給他，表示與同學聚餐K歌後，「整班團滅」，全數確診。

對此校方回應，否認有出現整班團滅一事，指出目前校內確診都是屬於零星個案，但也坦言，從7、8月暑假期間每天不超過5人確診，本月5日開學後，已經上漲到30人左右。

全台近日疫情再起，台中也連續3天確診突破5000人，總數達到16000多人。台中市診所協會理事長曾崇芳呼籲，國中、高中生應該一早起床就自行快篩，快篩陽性則應該在家裡自主隔離，而國小家長若自己的小孩有呼吸道的症狀，咳嗽、流鼻水、頭痛、發燒甚至噁心嘔吐，晚上10點之前要回報給學校當天快篩結果，如此才能避免確診者到校。