清冠一號公費使用對象限縮引發民怨後迅速修正，有傳言稱此變化與前疫情中心指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中有關。陳時中今（11）日上午談及這件事時坦言，曾與疫情中心指揮官王必勝見面討論疫情，但下午王卻說，這幾天都沒跟陳講到話，兩人說法兜不攏引發熱烈討論，有民眾更狠酸，他們難道連串供都不會？

衛福部日前宣布清冠一號公費對象限縮為「高風險族群」，引發許多民眾不滿，王必勝隔天緊急修正放寬適用範圍滅火，外傳政策急轉彎是由於陳時中漏夜要求修正，陳因而被酸是地下部長、地下指揮官。

對此，陳時中今日上午出席活動受訪時表示，確實有與王必勝見面，對於防疫議題也有所討論。稍晚，陳時中競選辦公室解釋，陳的說法並非針對清冠一號事件，而是說平常會和王必勝在不同場合碰到面，且針對防疫相關議題交換意見時，他的態度都是以人民健康為優先。

但到了下午，王必勝卻在受訪時說，自己這幾天沒跟陳時中談過關於清冠一號的事，兩人也沒講到話，他強調指揮中心業務很多，清冠一號公費對象只是其中一項，之前都沒納管，現在總是要納管，且政策實施日期未到之前，本來就有討論空間。

由於陳時中和王必勝的說法明顯不同，因而在全台最大BBS站《批踢踢實業坊》（PTT）的八卦版掀起熱議。有網友好奇，如王必勝的說法為真，那代表示陳時中說謊囉？也有鄉民認為，連王必勝都開始切割陳時中了，看來陳大勢已去；還有人諷刺道，「串供都不會，你們還好嗎？」