年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，「三腳督」選情愈發白熱化。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就曝光了近期內3個機構對首都之戰做出的民調，同時更大膽預測「台北市一定會發生棄保」，引發討論。

吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中提供了三份台北市長主要候選人的支持度民調，分別是「國民黨內部民調：蔣萬安33％、陳時中25％、黃珊珊19％」、「TVBS民調：蔣萬安36％、陳時中23％、黃珊珊26％」和「自由時報民調：蔣萬安22.92％、陳時中30.13％、黃珊珊20.52％」，吳子嘉更分析「如果黃珊珊真的是26％，那蔣萬安基本上就會落選。在台北三腳督的情況之下，藍、綠各守基本盤，黃珊珊如果拿超過18％，理論上蔣萬安會落選」。

吳子嘉接著更大膽預言「台北市一定會發生棄保，因為到最後一週的時候，雙方不會是這種比數」，吳子嘉提及，「今年台北的選情也非常冷，最後民進黨一定是在台北市高度操作『抗中保台』」，吳子嘉指出，這個「抗中保台」戰術，可以讓民進黨回到基本盤，而藍、綠基本盤的盤勢不會差很大。

吳子嘉最後更說，而台北這三個人在選舉裡面，「陳時中花樣最多，聲量是第一」，吳子嘉直言「正面、負面的聲量都是曝光，所以這樣的聲量就會讓選情最後搞成『藍綠對決』，黃珊珊就被棄保掉」。吳子嘉說，「現在最有資源就是民進黨，黃珊珊在這種情況之下就很有可能被棄保，藍綠對決開始之後，民進黨就會把黃珊珊的綠票收回來，跟蔣萬安藍綠對決」。