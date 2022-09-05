民進黨台北市長參選人陳時中今（5日）上午前往大稻埕慈聖宮參拜，關於年輕族群民調落後於對手蔣萬安、黃珊珊，陳時中坦言，任何選票、任何年齡層、任何族群落後都是一種警訊，都是需要加強的地方。

陳時中表示，民調僅供參考，需要改進的地方會持續改進，選舉還有3個月，還有很多民調可提供參考，會持續努力，努力重點還是在政見，此外，他強調，任何選票、任何年齡層、任何族群落後都是一種警訊，都是需要加強的地方。