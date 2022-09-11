大陸中央紀委國家監委網站10日晚間公佈了《中共國家開發銀行委員會關於十九屆中央第八輪巡視整改進展情況的通報》，大陸國家開發銀行黨委介紹，加強和改進對「一把手」與黨委班子其他成員的監督，對政治表現、社會關係、興趣愛好等情形進行全面精準摸底。突出重點領域監督檢查和廉潔風險排查，開展與開發銀行利益關係人經濟往來情況檢查、紀律處分執行落實情況檢查、勞動紀律和公務用車專項檢查等，對發現的突出問題提出監督建議。

根據澎湃新聞引述大陸國家開發銀行黨委介紹，將扎實展開違反中央八項規定精神典型問題專項治理。積極整治形式主義、官僚主義突出問題。推動精文簡會，1到7月行級發文數量同比下降15.2％，行級會議數量同比下降22％。

此外，從巡視整改進展情況通報還揭露，大陸國家開發銀行黨委制定了《國家開發銀行黨委加強領導班子自身建設的措施》，將「黨委成員間要經常性就開發性金融重大問題加強思想溝通，凝聚思想共識」等內容納入黨委工作規則，摒棄等政策、怕越界思想，主動研究推動改革發展。完善黨委發文品質控制審查機制，建立全行性黨委發文品質控制體系，強化公文政治把關。