造王者？綠營前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，攪動桃園選情一池春水，對藍綠支持度的動搖成為討論焦點。媒體人謝寒冰今(31日)在《大新聞大爆卦》指出，國民黨支持者已有8成以上歸隊挺張善政，而民進黨支持者僅6成集結挺鄭運鵬，鄭寶清只要能挖動5%民進黨支持者，就能對選情產生決定性影響。

「綠營很多人對蔡英文這幾年的做為，並不是那麼滿意。」謝寒冰指出，「特別是這次論文門硬凹、硬扯，整個黨去跟台大對槓，其實讓很多真正有理想的民進黨人是看不下去的。所以這些人如果還是沒辦法認同國民黨，他會轉到鄭寶清這個方向來。」

對於鄭寶清的影響力，謝寒冰說，「不容小覷，特別是對綠營本身的殺傷力。因為他畢竟是創黨的元老，而且過去民進黨喜歡他的時候，他在台鹽董事長任內的東西，是一直被人家拿出來津津樂道，是民進黨少數施政、經營國營事業可以看的一些人。所以民進黨是非常戒慎恐懼的，可是民進黨對鄭寶清栽贓抹黑這些動作，反而會激怒更多人出來，所以對民進黨來講，這個操作是完全不正確的。」

「那鄭寶清出來之後，張善政會不會受到影響呢？」謝寒冰強調，「我覺得多少會，有一些中間選民，或一些藍營但不是很喜歡張善政的人，也許會因為這樣轉向，但這個轉向的幅度並不大。因為從前幾次的民調可以知道，現在在桃園，國民黨集結得很厲害，也就是超過8成以上的人，都已經決定支持張善政了，國民黨內部，他支持度很高的。這是大於民進黨內部的支持度，民進黨自己內部對鄭運鵬的支持度，大概才6成左右。」

謝寒冰表示，「在這樣的情況下，不要說25%，其實只要5%民進黨支持者流到鄭寶清那邊去，鄭運鵬就非常慘。因為鄭運鵬的基數，本來就因為林智堅的東西受創而偏低了。所以鄭寶清當選的可能性當然不是那麼高，可是他對整個選舉絕對會產生決定性的影響。」