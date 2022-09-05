常有人用「殺敵一千，自損X百」來形容美國針對中國的貿易戰或科技制裁，到底自損幾百呢？要看這筆帳怎麼算？而且可能不是「自損」，而是「它損」。

上週傳出的美國商務部通知兩家美國公司－輝達（NVIDIA）與超微（AMD），要求他們不准把繪圖晶片賣進中國與俄國，是一個可以試算這筆帳的最新案例，我們來算算看。

輝達與超微的産品不能賣進中國與俄國，業績當然受損，輝達初估本季可能損失4億美元，但這個數字肯定不準，因為後來又發布消息說禁令延緩到一年後生效，那麼這一年內中國買方很可能會大量屯貨，輝達與超微的短期業績可能反而增加，也未可知。

不過短多之後，仍是長空，消息傳出後股價下跌就反應了這一點，俄國市場不算什麼，中國伺服器（Server）市場對輝達與超微來說，可是大餅一塊，吃不到了，盈收減少，研發經費也得縮水，未來推出新産品也可能延後。長遠發展蒙上一層陰影。

對輝達與超微來說，美國「殺敵一千」後的損失由他們先承擔，再透過減少繳稅轉嫁給國家，對美國聯邦政府2022財年預計5.1兆美元的稅收來說，只是九牛一毛的損失，不會太在意。先前美國政府對中國的制裁力道，之所以看似有些猶豫甚至大量放水的原因，不在於顧忌這「一毛」，而在於企業對國會議員的遊說、再轉達壓力給白宮與商務部。議員為企業服務，在民主社會似乎天經地義，但真實的邏輯是企業的盈收減少了，捐款就少了，這個「自損」對於個別議員來說，可就不是一毛了！

我們不知道哪些美國民代、如何「關心」輝達與超微，但是這種規模的科技企業，在中美科技戰開打後，都增加了國會遊說經費，就算之前沒有－之後也一定會在國會山莊找到適合的「代言人」。

4月中，美國聯邦參議員共和黨首席Lindsey Graham率團訪台，向台灣推銷在他選區設廠之波音公司製造的787型客機24架，就是一例；結果是上週華航宣布「還價」結果：決定採購16架，顯見Graham推銷成功，也踢爆外交部的「掩耳盜鈴」。不過這是題外話，本文要強調的是，不管美國殺敵多少，其損失是有「外部性」的－承擔者不見得是美國自己。

譬如之前美國制裁華為，台積電業績少了近15%，還好産能馬上就被別的客戶搶包，其中就包括輝達與AMD。這回輪到輝達與超微也減少訂單，因為華為－旗下的海思、輝達、與超微都只會設計，不會製造，它們的晶片都是台積電代工的，它們少賣，台積電的訂單就少了。這回台積電營收又受損，應該還有別的客戶等著搶產能，若是再有下一回呢？

美國針對中國的晶片戰略是讓中國「自己造不出，對外買不到」，這個戰略是服膺更大的戰略－減緩中國的崛起之勢，也就是削弱中國的整體國力，避免自己讓出支配國的地位。按這個目標，從黑名單式的「制裁個別公司買不到」──譬如華為與中芯－到「限制整個市場內的所有公司都買不到」所需的晶片，未來的制裁手段一定還會推陳出新，套句流行語：我們「拭目以待」。

缺乏制造的美國，打擊善於製造的中國，不管自損多少，都會讓也長於製造的台灣跟著一起受損──尤其全球市佔率越高的台灣廠商，越要留意高處不勝寒。

（作者為資深媒體人）