如今全球經濟掛帥，探討一國的實力，首要指標就是「國內生產毛額(GDP)」占全球經濟總量的百分比。以當今世界超級霸主、經濟第一強權美國為例，2021年GDP占全球經濟總量的27.6%；排名第2的是近幾年才竄升上來的中國，占比為21.01%；而日本即使經濟失落了20多年，仍高居世界第3，以6.04%緊追在後。

從以上數字不難理解，一國的GDP若占全球經濟總量的25%以上，那就是霸主，是不得了的成就。

知道早年中國強盛時期的GDP，占全球經濟總量的百分比嗎？遠的不談，先看1840年鴉片戰爭之前，清朝GDP占全球經濟總量的32.9%。

別以為清朝是特殊時期的特例。事實上，清朝平均GDP占全球經濟總量的比重，僅居中國歷朝排名的第9位。排名在清朝之前的朝代，依序為：宋、唐、明、元、隋、漢、晉、秦。例如排名首位的宋朝，經濟實力最強大的時候，GDP占全球經濟總量的80%。

因而從GDP來看，基督文明的兩千年期間，中國雄霸世界1800年。直到爆發第一次鴉片戰爭，西方列強開始如秋風掃落葉般地入侵，這才打垮了中國，也徹底摧毀中國人的自信。

古時中國經濟實力之強大，遠非今人所能想像。

當然，這中間部分原因是中國歷史過於悠久，早年能夠以「國家」體制和中國競爭者，全球沒幾個。好比美國建國於1776年，在此之前美國根本不存在於這個世界。因而中國的經濟實力雄霸基督文明1800年，是又如何？

如果您也這麼認為，不妨看看二戰以後，中美經濟發展的轉變。

1949年中共建國，由於早期政策錯誤，搞得國家一窮二白。直到1979年中美建交，鄧小平採取改革開放的政策，短短12年，中國GDP足足增長了6倍。縱然如此，中國與發達國家的差距仍然非常巨大。例如1991年，美國GDP是中國的16倍，人均GDP是中國的73倍。

如此巨大的差距，再經過30年發展，如今中國製造業攻城略地、勢不可擋。截自2018年，中國工業產值相當於「美國＋德國＋日本」的總和。再看2019年，美中貿易戰開打之初，中國GDP產值為美國的66.92%。等來到2021年，經歷美國兩年全面貿易制裁，中國的GDP依舊成長到美國的77.43%。

30年不過是人類歷史的一彈指之間。中國經濟發展之快之猛，前所未見。難怪拿破崙曾說：「中國是一隻沉睡的獅子，當這頭睡獅醒過來，世界都會為之發抖！」（作者為海軍前艦長）

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