無黨籍台北市長參選人黃珊珊下午以母雞之姿出席「士北議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋」活動。（黃珊珊辦公室提供）

新冠肺炎BA.5疫情升溫，國內本土案例連5天單日破3萬例，中央流行疫情指揮中心卻採購「原始株＋BA.1」疫苗，挨轟沒對症下藥，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，「要用準備好的雨傘去擋，而不是期待新型雨傘。」對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日怒嗆雨傘早該買好，她還翻舊帳，稱去年時任衛福部長陳時中說今年有訂4000萬劑，如今在哪裡，「是王必勝沒有超前部署，還是陳時中說謊？」

黃珊珊下午以母雞之姿出席「士北議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋」活動後接受媒體聯訪，談及國內疫苗採購策略，她表示，去年自己前往中央和時任衛福部長陳時中討論北市疫苗採購，當時陳時中清楚告訴她，中央已經訂了次世代疫苗加起來總共4000萬劑，請問4000萬劑在哪裡？

黃珊珊直言，如果今年有BA.4、BA.5變種病毒，應該去年就已經預定好了，是不是又沒有預定，這些去翻去年的新聞資料都有，但去年說買了今年又沒有，「是王必勝沒有超前部署，還是陳時中說謊？」至於王必勝的「雨天撐傘說」，她則嗆，王必勝的雨傘應該早就買好了，怎麼現在才要買？