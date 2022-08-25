前新竹市長林智堅被台灣大學、中華大學認定碩士論文抄襲，2個碩士學位遭「雙殺」。自稱旅美教授的網友「翁達瑞」陳時奮因一再PO文護航林智堅，宣稱抄襲者是調查官余正煌，余正煌24日委任律師向台北地檢署提告陳時奮涉嫌妨害名譽、公然侮辱等罪。據了解，北檢最快九月分案偵辦，若旅居美國的陳時奮經北檢合法傳喚，無正當理由不到庭，承辦檢察官依法可以拘提、甚至通緝。

林智堅論文門爭議延燒期間，自稱旅美教授的深綠臉書帳號「翁達瑞」連發2篇稱論文門「已經破案」文章，並列出10點邏輯推理，指控余正煌才是抄襲者，接著又發文痛罵余正煌連律師都敢騙，膽大包天，造假掩飾抄襲，還指控2位律師也是抹黑林智堅的共犯。

余正煌的律師張祜齊臉書PO文，正義會遲到但不會不到，該處理就會處理，強調只是「先把這個先告出去」，暗示還有告訴動作。

張祐齊日前受訪表示，網路上涉及對余正煌毀謗部分，會提妨害名譽告訴；論文本身若有侵害著作權部分，也會參考台大認定抄襲說明，考慮對林智堅提告；假設林有對台大提出行政爭訟，也許也會以利害關係人參與訴訟。

余正煌的律師吳俊達昨在臉書PO出蓋有台北地檢署收文章的刑事告訴狀，對於筆名「翁達瑞」的「陳時奮」提告妨害名譽、公然侮辱等罪，吳俊達的配文更預告，這是「第一波」。針對有人好奇翁達瑞自稱住在美國，訟狀該如何送達？吳俊達回覆，未來訟狀送達將交由地檢署處理，強調「住火星也得告，因為這是一種態度」。

據了解，北檢因九月即將有檢察官調動，且正值月底趕結案暫停分案，雖然昨天收到余正煌告訴狀，因此目前北檢停分案，因此預料在九月一日才會正式分案給檢察官偵辦。

依據辦案流程，檢察官可能先會傳喚告訴人或告訴人律師說明釐清告訴內容，但即發傳票給被告，如被告人在境外，檢察官會查明他在台灣有無親友、住居所後，由親友通知他到庭，亦可透過駐外使館查明他國外住址後，發傳票給被告。

若傳票經合法送達，但被告卻沒有請假、無正理由未出庭，檢察官依法可以拘提被告，若認定被告逃匿不到庭，可以發布通緝。

例如前《政經關不了》主持人彭文正，因涉入蔡英文總統「論文門」案，被控涉嫌誹謗蔡英文是「假博士」，人在美國的彭文正委由律師聲明表示，擔心身陷危險，無法出庭，公訴檢察官當庭質疑彭滯留、藏匿、逃亡美國，聲請法院拘提，法官審理後，對彭文正發布通緝。