新竹市長選情激烈，民眾黨參選人高虹安認同外界對她的肯定，並表示新竹市選民知識水準高、自我判斷能力強，受到政黨操作而投票的機率較低，參選人只要符合大家的期待就有可能突圍。針對民進黨參選人沈慧虹力挺前市長林智堅的論文及市立棒球場事件，高虹安認為都與主流意見相去甚遠，是流失選民支持度的原因。

高虹安31日下午前往勵馨基金會參加活動時，表示自己在網路、手機已及市話民調中都領先對手，甚至外界還有高虹安吸走淺綠票源一說。對此高虹安表示自己很開心受到肯定，但新竹市的特色為選民知識水準高、自我判斷能力強，相較其他縣市，較不容易受到政黨操作，或因藍綠而投票給藍綠所屬政黨參選人，屬於選人不選黨的概念。

對於林智堅的論文、市立棒球場事件，高虹安認為對於新竹市許多年輕、勤懇努力打拚、努力寫論文的人來說，是沒有辦法接受的事情。連帶沈慧虹力挺林智堅，不管論文或是市立棒球場，只要不同的聲音一概指稱是抹黑，與社會主流意見相去甚遠，造成支持度流失的結果。