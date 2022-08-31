民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今上《齊有此理》表示，很早就知道國民黨會「全黨打桃園」，知道對手張善政有非贏不可的壓力，但也批評張發言離譜，自詡為土地公、瞧不起人，他也認為張善政團隊沒有查證的能力，竟把國民黨過去下台的主因、「點池成金」的埤塘拿來當政見，打在自己痛腳處，自信道：「民進黨會贏啦，有我在就會贏！」

「用對手觀察自己選情最準！」鄭運鵬表示，桃園市長鄭文燦的成績讓國民黨深知桃園可能會輸，也已經沒有藍大於綠的優勢，所以才會用「空降」的方式，排除眾議閃電提名曾任閣揆的張善政，當黨主席朱立倫的分身代替打仗，「人沒錯但手段粗魯！」而他也沒想過自己會成為民進黨桃園市長參選人，還成為全黨最晚的提名人，但他深知國民黨在桃園選舉中一定會全黨打一人、全黨打桃園。

鄭運鵬認為林智堅退選與其說是委屈不如說是現實，地位高低注目跟可責性程度會不同，科員跟局長犯同樣罪、罪責一樣，但政治人物不同，份量不同可責性就高，張善政身為行政院長且是主要政黨提名人，要用同樣格局，不是高喊張飛打岳飛就變三國志，他也認為，張善政就算身陷抄襲風波也絕對不會退選，「國民黨根本不在意道德操守，仍在死鴨子嘴硬！」他不會要求張退選但會要求張提出政見，如何避免「張善政副總經驗」複製貼上騙取政府標案。

鄭運鵬也認為張善政不了解現在桃園跟國民黨執政時期的桃園搞出不少笑話，像是埤塘，過去國民黨時期是弊案象徵，地方民代憑藉資訊特權優勢，吆喝親朋好友分著先買，待宣布變更後大賺一筆，這也是當時桃園縣民淘汰國民黨的主因之一，但張卻把埤塘當政見，根本是打在國民黨自己痛腳，「有些事情對桃園人是常識！」

鄭運鵬也指張善政沒有相對查證的能力，競辦給的資料要去查一下，像是埤塘政見竟被發現是抄襲高中生作業，諷刺張「高掛資訊公司主管說不定不太會用網路查資料」。他也認為張善政許多發言都很離譜，像是自詡為土地公要掃除妖魔，直指張的心態就是瞧不起人，才會覺得民進黨的參選人是妖魔鬼怪。