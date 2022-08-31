國民黨桃園市長參選人張善政昨（30）日遭週刊爆出研究報告涉抄，遭綠營砲轟應下台，張則回應「非常不能接受」。對此前立委郭正亮分析，由於張的報告是內部參考用，且政府資料不可能出錯，因此張可能認為沒必要註明出處。

有周刊爆料指出，張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年共5700萬的研究計畫也涉抄襲，抄襲樣態包含英翻中、簡轉繁、抄襲論文和雜誌，以及使用農委會資料卻未標註來源等。

而陳吉仲昨日參加「第16屆農金獎頒獎典禮」受訪被問及是否真有此事，他表示，農委會委託的報告有一定的程序和合約，會盡快將媒體報導的疑點釐清後再和外界說明。至於是否會比照林智堅論文案成立專案小組全面調查，陳吉仲僅回應「後續有進度再和大家報告」。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》指出，該周刊指控張善政的事項都是「未註明出處」，但張引述的其實是政府資料，且這份報告不是要出版的論文，而是要給農委會內部參考用的。郭判斷，由於這份報告是每個國家「綜合做介紹」，且因政府資料不可能出錯，所以他（張善政）可能就認為沒有必要註明出處。

郭正亮接著說道，比較有意思的是農委會主委陳吉仲，推測陳的說法是怕說錯話、「表示他們沒有把握」。郭更直言，別忘了陳吉仲自己也申請過農委會很多報告，「（等下）人家也去查他以前做過的研究」。