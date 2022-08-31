對民進黨揚言登記參選就開除黨籍，已宣布參選桃園市長的鄭寶清今天強調，他絕不會轉彎，明天上午11點會去登記參選，希望留下民主的火種。他也痛批參選後，支持者被「查水表」，黑他的言論不斷，彷彿回到黨外時期。並強調，當一個政權又回到威權體制跟密室協商的時候，「民主革命就是我們的義務」。

鄭寶清今天接受《嗆新聞》主持人黃揚明專訪，被問到參選的決定是否還是不轉彎？他強調「不轉彎」，希望能夠留下一個民主火種，呼籲所有政黨回歸原來建黨理念，追求民主、自由、法治跟人權。我們是靠這四點去對抗中國，很清楚「我跟你不一樣」，如果沒有這些，要如何去對抗？

桃園市長鄭文燦日前提到民進黨桃園市長提名，鄭運鵬在對比式民調高出鄭寶清10％，還說自己之前就曾跟鄭寶清說過。鄭寶清今天痛批鄭文燦說謊。

他說，之前民進黨尚未提名林智堅時，他曾到中央黨部，當時民進黨高官告訴他，鄭文燦都協調好了，就是林智堅出來選，當時他建議做民調，「只要輸0.01％，我也願賭服輸」，黨中央說會跟九人小組建議，但兩天後就直接提名林智堅，根本沒有看到民調。

之後林智堅退選，直接由鄭運鵬出馬，8月21日他跟鄭文燦有過會面，「我告訴他，民進黨已喪失建黨精神，不可以這樣」，並要求公平公正公開進行民調，他說會要跟總統和黨祕書長報告，再來做民調，但鄭寶清要求以過去黨內初選的方式進行公平公開的民調，鄭文燦不同意。

鄭寶清認為，民調可以造假，若無法公平公開的做民調又有何意義？後來鄭文燦說要約見面，還找了許信良等人，但他都不要，因此從頭到尾根本沒有鄭文燦所謂的民調。他自己也做過民調，做7次贏4次，與鄭運鵬都在誤差範圍內。

鄭寶清強調，現在大家提要「二次民主革命」，當一個政權從專制變成民主，又回到了威權體制跟密室協商的時候，民主革命就是我們的義務。

身為黨外時期的一份子、民進黨創黨元老，他感慨，現在感覺又回到當年黨外時期，當年被罵是「共產黨同路人」，現在也被說是共產黨，對名嘴周玉蔻等人指控他拿對岸的錢，鄭寶清表示，一定對周玉蔻提告到底，未來再有散播相同言論的人也會一併提告，並強調，如果他有拿錢，絕對退出政壇而且不得好死。

鄭寶清砲轟民進黨當權者，換掉抄襲的，來個挺抄襲的，更嚴重的是，還要通過《數位中介法》，那是百分之百侵害人權，99.5％的人都反對，他貼文提到鄭南榕當年就是要追求百分之百言論自由，「不得了，大量出征我啊！」如果言論違法他贊成法辦，但不是用這種奇奇怪怪的法去限制人民言論自由。

他說，戒嚴時期，當權者也是講說，「這跟你一點關係都沒有，你不是過得很好嗎？」現在的說法就跟當時完全一樣，他宣布參選後，周邊許多支持他的人都被查水表，支持者都感受到很大的壓力，連之前在桃園借的場地，三、四天前也告訴他沒辦法借給他，感覺又回到黨外時期的氛圍。