民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今上《齊有此理》，面對國民黨桃園市長參選人張善政陷入抄襲風波，他批張善政「假道學」，要求用同樣標準檢視自己，更直指林智堅是個人上進充電撰寫論文，張卻是從中獲利，「不當獲利當然要調查，已經可以到移送法辦地步！」鼓勵台北市議員王鴻薇勇於按鈴申告。

鄭運鵬說，自己從政以來都時時提醒，不要為政治攻擊別人而假道學，每個人都有可質疑之處，為了攻擊別人把道德標準拉到跟聖人一樣，是不可能的事，張善政就是典型假道學，國民黨當然有跟他分析桃園選情不好選，鄭文燦滿意度高、黨中央施政滿意度也逾5成，他肩負打敗民進黨的重責大任，對於林智堅狀況屢屢稱誠信最重要、退選等，話都講到極致，林智堅最後用最勇敢、最委屈自己的方式退出選舉。

「現在輪到張善政了！」鄭運鵬說，林智堅是付學費花時間念書、自己寫論文，2度表示：「張善政5736萬是賺錢的耶！」，他不認為宏碁需要賺這種錢，他贊同宏碁多角度經營，尤其台灣是企業母國，但張善政身為計畫主持人，不知道為何選農業？宏碁在農業很知名嗎？為何只給宏碁標案？3年標案每年2000萬，案子很大也很冒險，但張只做國外資料收集，過程抄襲還不用加出處，抄商周記者的心血複製貼上、甚至抄農委會的網站「我認為已經可以到移送法辦的地步了！」

鄭運鵬也諷刺農委會官員跳出來捍衛一大堆後來又刪文（張善政陣營已澄清，前農委會資訊中心主任林貞不堪1450網軍干擾改限好友點閱）他尊重審查評審委員，但也認為都可以接受檢驗，說不定調查後都無罪，強調國民黨要假道學沒問題，但也應該用同樣標準自我檢查，直言張的案子和學生論文本質不同，一個是自我進修充電，一個是獲利，「不當獲利當然要調查！」，身為計畫主持人不嚴謹也要接受調查。

「身正不怕影子斜就移送法辦啊！」鄭運鵬不期待張善政用最嚴格方法檢查自己，但數度強調張的案子是獲利，是不是不當獲利可以法辦，他也鼓勵王鴻薇勇於按鈴申告，諷刺她當時為了林智堅案甚至提告相對人余正煌，也應該用同樣的道德標準，若相信張善政就去提告，「我是候選人不會去提告，畢竟不是我挖出來的！」相信一定會有人去提告。

「連我們的訪問都說要告我們，害怕成這樣！」鄭運鵬也感嘆國民黨桃園市議員參選人凌濤狀告他和市長鄭文燦違反選罷法意圖使人不當選，直指提告他們就代表國民黨防衛心很強，反問凌濤，有沒有跟他認真研究林智堅論文一樣讀完張善政的計畫內容？重申5700萬是獲利，宏碁不需要賺這錢，但張善政有業績壓力，做這研究太草率，農委難道不會自己Google蒐集資料嗎？