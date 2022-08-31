張善政遭控抄襲，桃園人看法。(取自中天新聞)

民進黨立法院黨團昨(30日)批評國民黨桃園市長參選人張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，經費達5736萬元，報告內容涉及「抄襲」侵權。張善政對此已出面否認抄襲。《盧秀芳中天辣晚報》昨到中壢車站附近詢問當地民眾對此案看法，有不少民眾認為民進黨又開始打烏賊戰、在幫張善政炒聲量；但也有綠營支持者認為「不管是不是抄襲，鄭運鵬本就有機會」。

《盧秀芳中天辣晚報》在中壢車站附近詢問民眾「張善政5736萬研究案爆抄襲你覺得？」結果有7人選「來了！民進黨又開始打烏賊戰！」6人選「這是綠營在幫張善政炒聲量嗎？」1人選「論文跟商業政理資訊的差別，本來就不同！」2人選「快去問『抄人堅』的看法呀！」1有人選「太好了！鄭運鵬有機會了」。

另外，有民眾認為「這是民進黨的一種選舉策略嘛，見縫插針」、「炒作吧」、「選舉到了」、「只是在炒新聞，想要拉別人下來」、「他們（民進黨）又在打模糊仗，因為他們現在被爆所以不爽」、「民進黨又在作怪，民進黨不倒，台灣不會好」、「我們就用自己選票換政黨試試看」、「攻擊對方讓選票變比較低吧」、「我當然相信張善政」。

還有年輕民眾認為「增加曝光率也不錯」、「快到現在才爆出來，如果要爆早就要爆」、「以林智堅論文來對比的話，論文跟商業整理資訊的話，本來就是不同東西」。

另外，針對張善政被爆出抄襲案件，綠營支持者則是表示，「不管是不是抄襲，鄭運鵬本就有機會，張善政怎麼打得過他呢，鄭文燦成績這麼漂亮，桃園市民都很挺他的，只要候選人有缺點的話，一定會被爆料、被挖出來」、「有點抄襲當然要退選」。另外有民眾則是表示「要給白色（賴香伶）做做看」。