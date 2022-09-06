國民黨新竹市長參選人林耕仁遭民進黨指控論文也涉抄襲，沈慧虹6日表示，林耕仁整本論文54頁，當中就有30頁抄襲複製政府報告，簡直把論文當成剪貼簿，不但剪剪貼貼、抄還抄錯，沈慧虹公開要求林耕仁應即刻退選。

沈慧虹說，當初國民黨見獵心喜，好像人人都是學術大師，去質疑前新竹市長林智堅的論文，國民黨更應該用相同標準檢驗林耕仁，強調，林耕仁用再多業配文也抹不掉他抄襲的事實。

她指出，林耕仁的論文大量複製貼上新竹市政府的報告，不論是文字或圖表都高度重疊，甚至出現引用錯誤的荒謬情形，林耕仁應該要1頁1頁正大光明的向市民朋友解釋清楚，自請調查只是拖延戰術。

沈慧虹同時表示，根據《選罷法》規定，選舉公報應載明參選人學經歷，林耕仁2011年從陽明交大高階主管管理學程碩士班畢業後，歷次議員選舉公報都列上國立交通大學碩士，若林耕仁學歷取得過程有問題，這是長期欺騙。

沈慧虹表示，陽明交大培育出許多優秀的人才，林耕仁若無法交代清楚，傷害的不只是新竹人的情感跟信任，更是傷害陽明交大的學術聲譽，還有欺瞞選民的誠信問題，新竹市民不需要1個複製貼上、移花接木、魚目混珠的市長。